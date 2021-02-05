Российская пилотесса получила травму в результате аварии в гонке Формулы-3

Российская гонщица программы SMP Racing Ирина Сидоркова, выступающая в Азиатской Формуле-3, получила травму руки во время третьей гонки второго этапа чемпионата. Об этом она рассказала на своей странице в «Твиттере». В результате повреждения Сидорковой наложили фиксирующую повязку.

«Инцидент в третьей гонке. Столкнулись две машины, у меня не было возможности избежать. Переломов нет. Я жива и буду продолжать завтра», — написала спортсменка на своей странице в «Твиттере».

Соответствующий пост доступен на странице Сидорковой в социальной сети.

Отметим, что сход стал первым для Сидорковой в шести гонках. Тем не менее Ирина ещё не набрала ни одного очка в чемпионате и занимает 22-е место в общем зачёте.