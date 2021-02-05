Штурман Кирпилёва порадовался, что в первый день «Северного леса» не было «кочкодыра»

Экипаж российской команды АСК «Вираж» в составе Максима Кирпилёва и Олега Тюпенкина рассказал о первом дне первого этапа Кубка мира по бахам «Северный лес», который они завершили с третьим результатом.
«В первый гоночный день было два спецучастка по 94 километра. Очень интересно, очень хорошая трасса — ровнее, быстрее, чем в прошлом году, потому что сейчас выпало гораздо больше снега и многие неровности сгладил грейдер. Мы неплохо проехали трассу, хотя и не без небольших технических нюансов. Потеряли немного времени, но проблемы были и у других экипажей в нашем классе. Сегодняшний день проехали в тройке. Надеемся, в оставшиеся два дня результат будет не хуже», — приводит слова Кирпилёва телеграм-канал Cross-Country Rally.
«В этом году на спецучастке не было сильного „кочкодыра“. Трасса очень понравилась, рулёжная. Навигация очень простая. В двух-трёх местах не было ленточек, так что можно было, в теории, уехать не туда, но дорожная книга сделана идеально, всё бьётся. В прошлом году навигация всю душу вытрясала, а сейчас едешь и получаешь удовольствие. Главное, чтобы пилот вовремя руль поворачивал», — добавил со своей стороны Тюпенкин.
Посмотреть видеоинтервью можно на YouTube-канале Cross-Country Rally.
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