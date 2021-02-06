В «Альпин» надеются побеждать на Гран-при Ф-1 уже в 2022 году
Генеральный директор компании «Рено» Лука ди Мео высказался о перспективах команды Формулы-1 «Альпин», которая входит в структуру французского автогиганта. Функционер ожидает, что уже в 2022 году пилоты «Альпин» смогут бороться за подиумы и победы.
«C 2022 года мы должны всё чаще появляться на экранах телевизоров и на передовицах газет. Мы должны быть на подиуме и завоевать одну или две победы», — приводит слова ди Мео GrandPX.news.
Напомним, в сезоне-2021 цвета «Альпин» будут защищать Эстебан Окон и ветеран автоспорта, двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо. Последний вернулся в Ф-1 после двухлетнего простоя, заменив в Энстоуне Даниэля Риккардо. Австралиец 2021 год проведёт в «Макларене».
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