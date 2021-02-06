Женский экипаж из Германии и Нидерландов застрял в снегу в первый день КМ по бахам. Видео

Корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина подготовила видеообзор по итогам первого дня Бахи «Россия Северный лес» — первого этапа Кубка мира. Пилотам предстояло проехать два круга по 94 километра. Столбик термометра показывал с утра минус 18 градусов, а маршалы с трассы в лесу передали, что у них и вовсе минус 22.



Победу в первый гоночный день одержал экипаж Владимира Васильева и Алексея Кузьмича. Второй результат — у братьев Новиковых, они отстали на 4 минуты и 15 секунд, экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова по итогам дня занял третье место с отставанием на 5 минут 32 секунды. Борис Гадасин – четвёртый в абсолютном зачёте и лучший в категории Т3. Андрей Рудской занял пятое место, а новичок в рейдовой дисциплине раллист Юрий Аршанский – шестое. Заслуженный раллийный спортсмен Сергей Успенский врезался в дерево на втором отрезке, остался без правого заднего колеса и не смог завершить гонку.



Из-за механических проблем с электрикой пришлось раньше времени прекратить борьбу и итальянцу Серджио Галетти. Малейшая ошибка в пилотировании – и пилоты попадали в снежный плен сугробов вдоль дороги, кому-то не удалось избежать даже контактов с деревьями, были и столкновения на узкой трассе. Лина ван де Марс застряла в снегу, повредила машину о дерево, но женский экипаж не сдавался до последнего, мужественно работал лопатами, чтобы откапать тяжелую «Тойоту». Правда, девушки не уложились в норматив времени, но планируют продолжить гонку на следующий день, который обещает быть полегче, так как участников ждет 6 коротких раллийных отрезков общей протяжённостью 104 километра.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Cross-Country Rally.