В Формуле-1 хотят проводить этапы в Африке

Глава Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал, что руководство чемпионата изучает возможность проведения Гран-при в Африке. По его словам, рассматриваются варианты с одной из стран Северной Африки или возвращение в календарь этапа в ЮАР.

«Это важный вопрос. Думаю, это важно как с точки зрения получения нового региона, так и в вопросе возвращения старой трассы с большим наследием в Формуле-1», — приводит слова Доменикали Nextgen-Auto.

Последний раз этап Формулы-1 проводился на африканском континенте в 1993 году. Гонка прошла в ЮАР. Добавим, что ныне в Африке проводится этап Формулы-E, гонка проходит в Марокко.

Напомним, в новом сезоне боссы Формулы-1 рассчитывают провести 23 этапа чемпионата мира.