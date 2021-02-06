Доменикали: не думаю, что задержка с контрактом Хэмилтона связана лишь с зарплатой

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о длительных переговорах Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом» о новом контракте. Функционер считает, что задержка с подписанием соглашения не связана с вопросом о заработной плате.
«Думаю, они обсуждают многое. Полагаю, Льюис хочет понимать многое о своём будущем. Хотел бы, чтобы Хэмилтон был вовлечён в Формулу-1. Это его жизнь, возможно, это будет его жизнью и в будущем, а быть может, его будут интересовать другие вещи. У него много увлечений. Не думаю, что задержка с контрактом связана лишь с вопросом зарплаты. Думаю вопрос — в дальнейшем сотрудничестве „Мерседеса“ и Льюиса, которое обсуждается.
Не исключено, что они не спешат, потому что попросту уже всё решили. Мы никогда не узнаем этого наверняка", — приводит слова Доменикали Marca.
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