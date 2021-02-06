Масштабный пожар охватил автодром, на котором проводятся гонки MotoGP в Аргентине

Международный автодром «Термас де Рио Ондо», расположенный в 1100 км от Буэнос-Айреса, в провинции Сантьяго-дель-Эстеро (Аргентина), охвачен масштабным пожаром, сообщает The Race. Причины возгорания пока ещё не установлены. Пожарные команды продолжают бороться с огнём. На данном этапе сложно оценить, какой ущерб нанесён автодрому.

Аргентинские новостные агентства сообщают, что специалисты стараются уберечь коллекцию музея имени пятикратного чемпиона мира Формулы-1 Хуана Мануэля Фанхио, где хранятся редкие мотоциклы и автомобили.

В минувшем сезоне гонка MotoGP на «Термас де Рио Ондо» не проводилась из-за пандемии коронавируса.

Видео пожара можно посмотреть на странице Леонардо Регейры в «Твиттере».