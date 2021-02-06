«Было ужасно больно. Сняла руки с руля». Российская гонщица рассказала об аварии в Ф-3

Воспитанница программы SMP Racing Ирина Сидоркова рассказала об аварии, случившейся на этапе Азиатской Формулы-3, в результате которой спортсменка получила повреждение руки.

«Вся эта ситуация произошла на первом круге после старта третьей гонки. Сам по себе старт был очень удачным: мне удалось обойти четыре машины. Плюс дальше темп был бы очень хорошим, потому что на эту гонку у нас были свежие шины, и мы могли побороться за места выше. Учитывая, что со старта удалось пройти четверых, то и дальше я была настроена на максимальную борьбу.



Но в восьмом повороте один соперник развернул другого, и всё это случилось прямо перед мной. Я пыталась успеть остановиться, но, к сожалению, чуть задела их крылом. В этом не было ничего страшного, я бы просто их объехала, потеряв немного позиций. Но случилось так, что через секунду-другую, после того как я упёрлась в одну из машин крылом и остановилась, справа от меня на огромной скорости пролетела машина. Плюс она ещё подлетела на «сосиске», на которой я стояла. Она совсем чуть-чуть задела своим боком мои правые колёса, но в результате этого касания у меня выбило руль и ударило со всей силы мне по рукам.



Максимально неожиданный контакт, я совсем этого не ожидала и спустя несколько секунд после произошедшего даже не понимала, что случилось. Я просто сняла руки с руля, поскольку было ужасно больно.



Тем не менее, когда я чуть успокоилась, подумала, что мне стоит продолжить. Я завела машину и поехала дальше. Затем увидела, что моя машина повреждена – возможно, были загнуты тяги, не знаю точно, – и мне пришлось заехать в боксы.



Когда я заехала в боксы, инженер заметил, что у меня что-то не так с руками, с меня сняли перчатки. К тому моменту у меня уже немного опухла рука, и это было заметно. После этого меня сразу же отвезли в больницу.



Если честно, всё обошлось, никаких переломов у меня нет, просто достаточно сильные ушибы, из-за чего, к сожалению, мы пропускаем гоночный день», — приводит слова Сидорковой пресс-служба SMP Racing.