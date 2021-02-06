«Одно из тяжелейших решений». Стюард вспомнил, как дал штраф Ферстаппену на Гран-при США

Стюард Гарри Коннелли вспомнил об эпизоде в карьере, произошедшем в 2017 году на Гран-при США.

Тогда пилот «Ред Булл» при помощи красивого манёвра опередил на тот момент гонщика «Феррари» Кими Райкконена, в результате чего занял третье место. Стюарды, изучив эпизод, постановили, что в момент обгона Макс полностью покинул пределы трассы. В результате нидерландцу назначили пятисекундный штраф. Следствием этого стала потеря места на подиуме.

Невзирая на всё это, Коннелли по-прежнему считает, что все стюарды тогда поступили правильно. Вместе с тем функционер признаёт, что то решение было одним из тяжелейших в карьере.

«Важно думать о том, как наше решение влияет на других. Классический пример того, что засело у меня в голове, случился со мной и другими стюардами в 2017 году на Гран-при США. Последний круг. Ферстаппен совершает блестящий манёвр и обходит Кими Райкконена.

Мика Сало сразу же говорит, что был роскошный обгон, но отмечает, что Макс покинул пределы трассы. Мы смотрим повтор и понимаем, что всё очень очевидно. Это было сложное решение, ведь мы лишали Макса подиума. Нам пришлось столкнуться с морем критики. В Нидерландах мы стали врагами номер один.

Но мы смотрели на это и с другой точки зрения. Другой пилот был бы ограблен, ведь Макс не стал бы третьим, если бы не нарушил пределов трассы. Так что, когда пришло время принимать решение, да, мы сожалели, но нам нужно было думать и о других участниках. Эта ситуация всегда будет сидеть у меня в голове. Это действительно было одно из тяжелейших решений в карьере. Но, уверен, мы приняли верное решение. Думаю, если бы мы сейчас обсудили это с Максом Ферстаппеном, он бы со мной согласился", — приводит слова Коннелли Motorsport.