Петров: лишение пилотов флага и гимна — полный абсурд

Первый российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал известие, что российские гонщики будут выступать в гоночных чемпионатах мира под нейтральным статусом — без российского флага.



«По поводу ВАДА и лишения пилотов гимна и флага. Для меня это полный абсурд. Считаю, что каждый спортсмен должен отвечать лишь за свои действия. Если он принимал допинг и его поймали, то только его должны лишать всех привилегий, только он заслуживает отстранения.



Но когда ВАДА начинает ущемлять российских спортсменов за то, что они не совершали, несмотря на то, что они ведут честную подготовку, тратят свои силы и здоровье всю свою жизнь… А потом им просто запрещают защищать свой флаг, слышать на награждении гимн своей страны. Для меня это совсем непонятно!!! Я уверен, что Россия будет бороться с этим беспределом. Так нельзя! Ведь иначе нет смысла нашим детям идти в спорт, тратить силы и время зря, не имея потом возможности достойно представить нашу страну!», — написал Виталий Петров в своём «инстаграме».