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Росси определится с продолжением карьеры после шести-семи гонок сезона-2021 MotoGP

Росси определится с продолжением карьеры после шести-семи гонок сезона-2021 MotoGP
Авто / Мотогонки 0

Директор VR46 Riders Academy и Sky Racing Team VR46 Алессио Салуччи заявил, что Валентино Росси определится со своими планами продолжения гоночной карьеры в ближайшее время. По словам Салуччи, Росси на это потребуется шесть-семь гонок.

«Во многом это будет зависеть от его формы и от того, насколько он будет конкурентоспособен. После шести-семи гонок у нас будут ответы на эти вопросы и мы сделаем выбор.

Наши ребята прогрессируют быстрее, чем ожидалось, так что пришло время задуматься о создании команды в MotoGP. Впереди долгий путь, а требуемое решение нужно просчитать с экономической точки зрения. Нас ждут важные месяцы. Мы пока не знаем, на каком мотоцикле будем выступать в MotoGP, но наше сердце — с «Ямахой», — приводит слова Салуччи Crash.

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