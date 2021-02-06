Сидоркова пропустит третий этап Азиатской Ф-3 из-за травмы руки

Воспитанница программы SMP Racing Ирина Сидоркова полностью пропустит третий этап Азиатской Формулы-3, который проходит 6-7 февраля на автодроме «Яс-Марина» в Абу-Даби, сообщает пресс-служба SMP Racing. Причиной этого стала травма руки, полученная гонщицей.



«Очень обидно, что приходится пропустить две заключительные гонки третьего этапа. Мне очень хотелось поехать, попытаться побороться, но мы приняли решение этого не делать, так как рука не успела восстановиться. Понятно, что за один день она не пройдет, и это не совсем безопасно, так как в гонках случиться может всё что угодно. Например, приступ боли, и я не смогу удержать машину. Или автомобиль может занести, а я могу не справиться с управлением. Поэтому мы приняли решение пропустить эти две гонки и как следует подготовиться к Дубаю, чтобы рука успела полностью отдохнуть. Конечно, обидно, что так получается, но это автоспорт, так бывает. Сейчас у меня максимально боевой настрой, я нацелена на следующий этап Азиатской Формулы-3», — рассказала Сидоркова.