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Легендарный гоночный автомобиль был продан на аукционе за € 5 млн

Легендарный гоночный автомобиль был продан на аукционе за € 5 млн
Авто / DTM/WEC/Туринг 0

Легендарный гоночный автомобиль Matra MS 670 был продан на аукционе в Париже за € 5 млн. Именно этот автомобиль был победителем легендарного марафона «24 часа Ле-Мана» в 1972 году. После этого машина была выставлена в музее Matra генеральным директором компании.

«Я надеюсь, что будущий владелец автомобиля вернёт его в конфигурацию образца 1972 года и это позволит нам и всем энтузиастам вновь пережить легендарные годы Matra», — заявил Матье Ламур, управляющий директор аукционного дома Artcurial.

Аукцион проводился удалённо в связи с последними ограничениями, вызванными пандемией коронавируса.

В 1972 году за рулём этого автомобиля победителями «24 часов Ле-Мана» стали Анри Пескаролло и Грэм Хилл.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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