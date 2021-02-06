Легендарный гоночный автомобиль был продан на аукционе за € 5 млн

Легендарный гоночный автомобиль Matra MS 670 был продан на аукционе в Париже за € 5 млн. Именно этот автомобиль был победителем легендарного марафона «24 часа Ле-Мана» в 1972 году. После этого машина была выставлена в музее Matra генеральным директором компании.



«Я надеюсь, что будущий владелец автомобиля вернёт его в конфигурацию образца 1972 года и это позволит нам и всем энтузиастам вновь пережить легендарные годы Matra», — заявил Матье Ламур, управляющий директор аукционного дома Artcurial.



Аукцион проводился удалённо в связи с последними ограничениями, вызванными пандемией коронавируса.



В 1972 году за рулём этого автомобиля победителями «24 часов Ле-Мана» стали Анри Пескаролло и Грэм Хилл.

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