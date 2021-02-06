Легендарный гоночный автомобиль был продан на аукционе за € 5 млн
Легендарный гоночный автомобиль Matra MS 670 был продан на аукционе в Париже за € 5 млн. Именно этот автомобиль был победителем легендарного марафона «24 часа Ле-Мана» в 1972 году. После этого машина была выставлена в музее Matra генеральным директором компании.
«Я надеюсь, что будущий владелец автомобиля вернёт его в конфигурацию образца 1972 года и это позволит нам и всем энтузиастам вновь пережить легендарные годы Matra», — заявил Матье Ламур, управляющий директор аукционного дома Artcurial.
Аукцион проводился удалённо в связи с последними ограничениями, вызванными пандемией коронавируса.
В 1972 году за рулём этого автомобиля победителями «24 часов Ле-Мана» стали Анри Пескаролло и Грэм Хилл.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Рекомендуем вам
- 7 февраля 2021
-
01:02
-
00:50
- 6 февраля 2021
-
23:54
-
22:46
-
21:59
-
20:51
-
19:51
-
18:52
-
17:33
-
16:59
-
15:55
-
14:53
-
13:43
-
12:59
-
11:00
-
10:45
-
09:58
-
00:40
- 5 февраля 2021
-
23:21
-
22:59
-
21:58
-
20:59
-
19:51
-
18:36
-
17:46
-
17:29
-
17:00
-
16:20
-
14:52
-
14:26
-
13:47
-
13:15
-
12:27
-
12:06
-
10:58
Партнерский контент
Рекомендуем вам