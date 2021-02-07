Вассёр: Райкконен очень мотивирован

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр поделился мнением о финском гонщике чемпионе мира 2007 года Кими Райкконене. Вассёр отметил, что Райкконен предельно мотивирован на следующий сезон.



«Мы хотели оставить Кими. Это было нашим приоритетом. Прежде всего, ему необходимо было найти мотивацию, потому что он осознавал всю сложность положения. 23 гонки — это сложно, но эти сложности будут у всех. Я вижу, как сильно он мотивирован, как хорошо он выполняет свою работу. Так что, я с оптимизмом смотрю в будущее», — приводит слова Фредерика Вассёра Nextgen-Auto.



Напомним, Кими Райкконен продлил контракт на сезон-2021. В прошлом сезоне Райкконен превзошёл рекорд Рубенса Баррикелло по числу проведённых Гран-при.