Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Кирпилёв рассказал, почему много участников застряло в конце 2-го дня бахи «Северный Лес»

Кирпилёв рассказал, почему много участников застряло в конце 2-го дня бахи «Северный Лес»
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0
Аудио-версия:

Гонщик команды АСК «Вираж» Максим Кирпилёв рассказал, как для его экипажа сложился второй день первого этапа Кубка мира по бахам и этапа чемпионата мира по ралли-рейдам — Баха «Россия — Северный Лес».

«Второй гоночный день состоял из шести коротких спецучастков. Очень интересные, снежные дорожки. У нас всё получилось: машина вела себя идеально, экипаж тоже не допускал ошибок. Ехали в своём темпе. Думаю, у нас сегодня достаточно неплохой результат.

Первый спецучасток был такой мотокроссовый, с множеством поворотов и невысокой максимальной скорости. А вторые два спецучастка были традиционными для „Северного леса“: в основном в лесу, но были прямики, где можно было достаточно быстро ехать. На первом спецучастке некоторые ребята съезжали с трассы, она была непростой с точки зрения пилотирования. В самом конце шестого спецчастка — то есть второго прохождения третьего — один из участников оторвал колесо и объехать его не было возможности. Все стояли: автомобиль раскорячило поперёк дороги», — приводит слова Кирпилёва телеграм-канал Cross-Country Rally.

Светлана Амеличкина подготовила видеоинтервью с Кирпилёвым и руководителем команды Павлом Ушаковым.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Cross-Country Rally.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021