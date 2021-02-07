Кирпилёв рассказал, почему много участников застряло в конце 2-го дня бахи «Северный Лес»

Гонщик команды АСК «Вираж» Максим Кирпилёв рассказал, как для его экипажа сложился второй день первого этапа Кубка мира по бахам и этапа чемпионата мира по ралли-рейдам — Баха «Россия — Северный Лес».



«Второй гоночный день состоял из шести коротких спецучастков. Очень интересные, снежные дорожки. У нас всё получилось: машина вела себя идеально, экипаж тоже не допускал ошибок. Ехали в своём темпе. Думаю, у нас сегодня достаточно неплохой результат.



Первый спецучасток был такой мотокроссовый, с множеством поворотов и невысокой максимальной скорости. А вторые два спецучастка были традиционными для „Северного леса“: в основном в лесу, но были прямики, где можно было достаточно быстро ехать. На первом спецучастке некоторые ребята съезжали с трассы, она была непростой с точки зрения пилотирования. В самом конце шестого спецчастка — то есть второго прохождения третьего — один из участников оторвал колесо и объехать его не было возможности. Все стояли: автомобиль раскорячило поперёк дороги», — приводит слова Кирпилёва телеграм-канал Cross-Country Rally.



Светлана Амеличкина подготовила видеоинтервью с Кирпилёвым и руководителем команды Павлом Ушаковым.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Cross-Country Rally.