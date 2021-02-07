Грожан: жена поддержала моё решение вернуться в гонки

Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан сообщил, что получил поддержку и одобрение от жены, Марион Грожан, когда решил вернуться в гонки и перейти в IndyCar.
«Зимой я спрашивал у себя, хочу ли прекратить выступать в гонках. Я сказал жене: „Мне очень жаль, вероятно, это не то, что ты хочешь услышать, но я хочу вернуться в гонки“. И она меня очень поддержала. Вместо того чтобы отговаривать меня и убеждать не делать этого, она и мои дети полностью поддержали меня. Они знают, что, чтобы быть счастливым, мне нужно участвовать в гонках. Так было всегда, это часть моей жизни. Мы договорились, что я не поеду на суперскоростных трассах, потому что риск слишком велик. Дэйл это понял, и это очень здорово», — приводит слова Ромена Грожана Motorsport.
Напомним, 3 февраля стало известно, что французский гонщик подписал контракт с командой Dale Coyne Racing и будет пилотировать болид «Хонды» под номером 51 в 13 дорожных и уличных этапах чемпионата. На четырёх овальных гонках Грожана заменит другой гонщик.
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