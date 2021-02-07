Эффектные выступления без колеса и с открытой дверью — в обзоре 2-го дня «Северного леса»

В субботу прошёл второй гоночный день Бахи «Россия — Северный лес». С утра были метель и сильный снегопад, поэтому первым экипажам пришлось нелегко: шипованная резина не всегда работала, они расчищали трек для основного канала. Вдобавок к этому видимость была невысокая, так как первые стартовали, когда только светало.



Победу по итогам шести спецучастков дня одержал дуэт братьев Андрея и Владимира Новиковых, они опередили Владимира Васильева и Алексея Кузьмича на 33 секунды, сократив отрыв от Васильева по итогам двух дней до 3 минут и 42 секунд. Третье место занял экипаж заслуженного раллиста Сергея Успенского и Марии Даниловой, но в генеральной классификации у них только 15-я позиция, так как накануне они оторвали колесо. Лучшей по итогам дня в категории Т3 и четвертой в «абсолюте» стал женский дуэт Анастасии Нифонтовой и Екатерины Жадановой, что позволило им подняться на пятую строчку и по итогам двух дней.



Пятое место занял экипаж Бориса Гадасина и Дмитрия Кожухова, выступающих на обновленном автомобиле собственного производства в категории Т3. По итогам двух дней экипаж передвинулся на третью позицию в «абсолюте», так как у экипажа Дениса Кротова и Константина Жильцова в этот день было много проблем. На первом отрезке они застряли в сугробе, потеряли много времени, чтобы выбраться из снежного плена при помощи других участников, а на шестом отрезке прямо перед финишем оторвали колесо.



Запоминающимся моментом был проезд экипажа Анвара Эргашева и Андрея Рудницкого с отрытой дверью. После финиша штурман поделился сразу четырьмя версиями, почему это могло произойти, одна из которых — это новый элемент аэродинамики, так как экипаж показал хороший результат: третье место в своей категории.



В конце дня перевернулся ГАЗ-67 Богдана Вавренюка, что создало в лесу затор. Всем 10 участникам, кто ехал после него, спортивные комиссары засчитали одинаковое время прохождения спецучастка.



Корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина подготовила видеообзор дня.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Cross-Country Rally.