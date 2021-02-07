В «Альфа Таури» не хотят нового партнёрства с «Рено»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост считает, что команда «Ред Булл» не может вернуться к использованию моторов «Рено».



«Рено» — заводская команда. Не могу себе представить, что мы можем получить от них силовую установку, с которой сможем быть конкурентоспособны в гонках. Нужно принимать во внимание, какие требования выдвигают в «Ред Булл» и Дитрих Матешиц лично.



Они хотят бороться за титул, а для этого им нужна подходящая техника. Это будет сложно сделать без подходящей силовой установки", — приводит слова Франца Тоста Motorsport-Magazin.



Напомним, сезон-2021 станет последним для компании «Хонда» в качестве поставщика моторов. Ожидается, что «Ред Булл» и «Альфа Таури» продолжат использовать моторы японской компании и дальше, но будут самостоятельно заниматься их доработкой.