Доменикали: Расселл, несомненно, станет чемпионом мира в будущем
Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали поделился мнением о британском пилоте «Уильямса» Джордже Расселле и ответил на вопрос, кого бы он предпочёл видеть в составе «Мерседеса» — Расселла или Льюиса Хэмилтона.
«Джордж показал свой потенциал, и, как говорил Тото Вольф, он, несомненно станет чемпионом мира в будущем. Так что это сложно — взять такую ответственность и выбрать между ним и Льюисом Хэмилтоном, потому что они оба могут сделать отличные вещи для Формулы-1», — приводит слова Стефано Доменикали RaceFans.
Напомним, Льюис Хэмилтон до сих пор не подписал контракта с командой на сезон-2021. В СМИ сообщалось, что стороны договорились о контракте на один год с опционом ещё на один сезон.
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