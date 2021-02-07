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Доменикали: Расселл, несомненно, станет чемпионом мира в будущем

Доменикали: Расселл, несомненно, станет чемпионом мира в будущем
Авто / Формула-1 0

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали поделился мнением о британском пилоте «Уильямса» Джордже Расселле и ответил на вопрос, кого бы он предпочёл видеть в составе «Мерседеса» — Расселла или Льюиса Хэмилтона.

«Джордж показал свой потенциал, и, как говорил Тото Вольф, он, несомненно станет чемпионом мира в будущем. Так что это сложно — взять такую ответственность и выбрать между ним и Льюисом Хэмилтоном, потому что они оба могут сделать отличные вещи для Формулы-1», — приводит слова Стефано Доменикали RaceFans.

Напомним, Льюис Хэмилтон до сих пор не подписал контракта с командой на сезон-2021. В СМИ сообщалось, что стороны договорились о контракте на один год с опционом ещё на один сезон.

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