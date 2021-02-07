Экклстоун — о праве вето при выборе напарника: Михаэлю Шумахеру не были нужны такие опции

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о возможном праве вето при выборе напарника, которое может получить пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.



«Михаэлю Шумахеру никогда не были нужны подобные опции. Он был очевидным первым номером команды, с которым «Феррари» планировала вернуть времена побед. Именно поэтому Жан Тодт заранее просто спрашивал у Михаэля, кого бы он хотел видеть в качестве напарника. Михаэль неплохо уживался в команде с Эдди Ирвайном, Рубенсом Баррикелло и Фелипе Массой. Если бы Михаэль был против, никто из них бы не попал в «Феррари», — приводит слова Экклстоуна F1-Insider.



Напомним, в СМИ появилась информация, что «Мерседес» и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон достигли договорённости о новом контракте. Речь идёт об однолетнем соглашении с опционом ещё на один сезон. Кроме того, Хэмилтон получит право вето при выборе напарника.