Экклстоун: несколько лет назад пилотов в Формуле-1 попросили не вставать на колено

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун рассказал, что несколько лет назад пилотов Формулы-1 попросили не вставать на колено перед гонками в знак акции против расизма и неравенства.



«Несколько лет назад в американском футболе был игрок, который вставал на колено перед матчами. Его поведение вызвало большое недовольство со стороны властей. Один или два пилота тогда говорили об этом, но в итоге они ничего не сделали. Они не встали на колено, а после сказали, что их попросили этого не делать. Это точно был не я, я на тот момент уже не имел отношения к Формуле-1.



Не знаю, что в итоге изменилось в этом году. Те ужасные вещи, которые взбудоражили Америку, происходили там уже на протяжении нескольких десятилетий. Да, наверное, это хорошо, что всё больше людей узнаёт об этом. Надеюсь, акция внесёт какой-то вклад», — приводит слова Экклстоуна GQ.