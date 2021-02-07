Деймон Хилл признался, что отказ от выступлений за команду Джеки Стюарта разбил ему сердце

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл рассказал, как он отказался от предложения легендарного гонщика сэра Джеки Стюарта и его сына Пола Стюарта выступать в составе их команды в сезоне-1997 — «Стюарт ГП».



«Сэр Джеки Стюарт сделал мне действительно хорошее предложение. Должен сказать, что мой отказ Джеки разбил мне сердце, потому что я знал, что работать с ним было мечтой. Но я решил, что это был бы большой риск с точки зрения карьеры. Раньше они никогда не руководили командой Формулы-1. Думаю, Джеки меня понял.



Перейти из команды-победителя в команду, которая никогда не участвовала в гонках, стало бы слишком большим риском. Тем не менее у меня не было сомнений, что Джеки и Пол справятся с этим», — приводит слова Хилла Motorsport.



В итоге Дэймон Хилл перешёл в «Эрроуз», в составе которого в сезоне-1997 завоевал лишь один подиум. Пилотами «Стюарта» в итоге стали Рубенс Баррикелло и Ян Магнуссен.