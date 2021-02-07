Алексей Попов: Хэмилтон не хочет видеть напарника, с которым пришлось бы бороться
Российский комментатор Формулы-1 прокомментировал слухи, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в ходе переговоров с «Мерседесом» о новом контракте выбил себе право выбора напарника по команде.
«Совершенно естественно, что Хэмилтон не хочет видеть напарника сверхсильным, кого-то такого, с кем пришлось бы бороться. Особенно с учётом того, что у него уже был опыт борьбы с Росбергом, который завершился не очень здорово. У Льюиса был опыт борьбы и с Алонсо, но тогда он был дебютантом, так что команда как бы за него разбиралась, а вот с Росбергом пришлось повозиться. Посмотрим, что будет», — сказал Попов на своём YouTube-канале.
Напомним, Хэмилтон и «Мерседес» по-прежнему не объявили о подписании нового контракта.
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