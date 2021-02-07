Феттель — о «Феррари»: команда, из которой я уходил, была не та, в которую я пришёл
Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о недавнем расставании с «Феррари». По словам немца, к моменту его ухода команда была совершенно не той, с которой он подписывал контракт.
«Команда была совсем другой. Когда я начинал в „Феррари“, там работали другие люди, другие руководители. Атмосфера в гараже не поменялась, там по-прежнему витал несломленный дух. Жаль, что мы не добились целей, которые ставили перед собой. Но всем нашим слабым и сильным сторонам было объяснение. С чем-то нам удалось справиться, в чём-то необходимо было и прогрессировать.
Феттель провёл в «Феррари» шесть сезонов. За это время он дважды стал вице-чемпионом мира. Минувший чемпионат немец завершил только на 13-м месте.
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