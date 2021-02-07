Зурер: Ферстаппен был бы быстрее Хэмилтона в «Мерседесе», но не факт, что он бы победил

Экс-пилот Формулы-1 Марк Зурер считает, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показывал бы лучшую скорость в болиде «Мерседеса», чем семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Вместе с тем, по его мнению, это не было бы гарантией успеха для нидерландца.
«Думаю, Макс был бы быстрее Льюиса в „Мерседесе“. После 30 лет пилот немного теряет в скорости. Это можно не заметить, но это так. Но это совсем не значит, что Ферстаппен легко бы справился с Хэмилтоном. У нас есть примеры прошлого. Вспомните борьбу Проста и Лауды в „Макларене“. Прост был быстрее Ники, но тот сумел завоевать титул благодаря лучшей стратегии и умной тактике.
Так что, будучи опытным, иногда можно опередить молодого и быстрого пилота. То же самое мы наблюдали в дуэте Проста и Сенны. Так что не совсем понятно, кто бы в паре Макс — Льюис завоевал титул в составе «Мерседеса»", — приводит слова Зурера Formula1News.co.uk.
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