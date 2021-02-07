Феттель: Леклера в «Феррари» ждёт много лет работы

Новобранец «Астон Мартин» Себастьян Феттель, проведший шесть последних сезонов в составе «Феррари», оценил перспективы бывшего напарника по итальянской команде Шарля Леклера. По мнению немца, монегаск проведёт в «Скудерии» ещё много лет.

«Шарля в „Феррари“ ждёт много лет, много работы. Посмотрим, как всё будет развиваться. Очевидно, что для меня эта глава закрыта. Я начинаю новый путь и в восторге от этого», — приводит слова немецкого гонщика GPFans.

Напомним, Феттель выступал в составе итальянской команды на протяжении шести лет. В Маранелло он дважды стал вице-чемпионом мира. Минувший сезон стал для него худшим в карьере. Себастьян занял лишь 13-е место в общем зачёте. Леклер стал восьмым.