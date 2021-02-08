Васильев – победитель бахи «Россия – Северный Лес»

7 февраля завершился первый этап Кубка Мира по бахам «Россия — Северный Лес». Его победителем стал экипа Владимира Васильева и Алексея Кузьмича. В последний день этапа этот дуэт был быстрее всех на каждом из спецучастков, благодаря чему завоевал итоговое первое место.

Второе место завоевал дуэт Андрея и Владимира Новикова, топ-3 замкнули Борис Гадасин и Дмитрий Кожухов.

«Всё классно! Шикарная гонка, погода, самое главное, шикарная! Как на заказ – мороз и солнце, день чудесный. Правда, она нас вчера подвела. Решила меня испытать, видать! Снегу намело. Но мне понравилось – действительно погода зимняя, настоящая, давно такого не было. Даже вчерашняя метель ничего не испортила, а дала свой шарм. В этом году серию Кубка Мира по бахам я не планировал ехать, я поеду марафоны — Кубок мира по ралли-рейдам. А эту баху мы для разминочки, домашнюю гонку надо проехать обязательно», — прокомментировал свой успех Владимир Васильев в беседе с пресс-службой организаторов этапа.