Аргентинец, который опережал Феттеля, рассказал, почему покинул программу «Ред Булл»

Бывший участник юниорской программы «Ред Булл» Матиас Милла рассказал о работе с австрийской командой, куда он был приглашён после победы в панамериканском чемпионате по картингу CIK-FIA в 2003 году.



«Они дают вам всё необходимое для участия в гонках, но за апартаменты и питание нужно платить самостоятельно. Я жил один в квартире, и иногда мне даже не хватало денег, чтобы купить еду. Семья мне давала по 100 евро в неделю. К тому же тогда не было даже «Фейсбука». Общаться было очень сложно. Чтобы поговорить с семьёй, я ходил к автомату. Сотового у меня не было. Из-за отсутствия денег мне приходилось водить грузовики команды до трасс, где проходили соревнования, а другие пилоты могли просто прилетать туда самолётом», — рассказал Матиас.



Несмотря на суровые условия жизни, аргентинцу всё же удалось произвести впечатление на трассе. Во время тестов европейской Формулы «Рено» он на две десятые секунды оказался быстрее Себастьяна Феттеля. Так что закрепиться в программе «Ред Булл» ему помешало не отсутствие скорости.



«Я отправился в Европу, не зная английского, и это сильно усложнило мне жизнь. Хельмут Марко несколько раз говорил мне, что видит во мне потенциал, но моя проблема — это язык. Он требовал, чтобы я хорошо говорил по-английски. К сожалению, я не был готов к этому. И в итоге решил вернуться в Аргентину. Конечно, я сожалел об этом позже, особенно когда увидел, чего добился «Ред Булл», — приводит слова Миллы Fenix951.