Журналист: «пункта Ферстаппена» в контракте Хэмилтона не существует

Журналист итальянской версии Motorsport Франко Нуньес в своей авторской колонке сообщил, что информация по поводу специального пункта в новом контракте Льюиса Хэмилтона, позволяющего ему самому выбирать напарников, не соответствует действительности.
«Вопреки различным сообщениям, в новом контракте Льюиса Хэмилтона нет «пункта Ферстаппена», по которому британец «имеет право» определять своего напарника по команде. Это вымысел.
Конечно, Льюису больше предпочтителен вариант с продлением Валттери Боттаса. Но тот, кто заявил, что семикратный чемпион обеспокоен возможным прибытием в Брэкли Макса Ферстаппена, на самом деле заблуждается. Почему? У «Мерседеса» уже есть будущая звезда. И это Джордж Расселл, а не Ферстаппен. Хэмилтон сам прекрасно это понимает. Особенно после того, как молодой британец подменял его на Гран-при Сахира», — написал Нуньес.
- 8 февраля 2021
-
11:56
-
11:34
-
10:44
-
10:17
-
09:00
-
00:58
- 7 февраля 2021
-
23:25
-
22:12
-
20:51
-
19:51
-
18:47
-
17:45
-
16:53
-
15:55
-
14:55
-
13:53
-
12:52
-
11:58
-
11:45
-
11:00
-
09:58
-
01:02
-
00:50
- 6 февраля 2021
-
23:54
-
22:46
-
21:59
-
20:51
-
19:51
-
18:52
-
17:33
-
16:59
-
15:55
-
14:53
-
13:43
-
12:59