Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Журналист: «пункта Ферстаппена» в контракте Хэмилтона не существует

Журналист: «пункта Ферстаппена» в контракте Хэмилтона не существует
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Журналист итальянской версии Motorsport Франко Нуньес в своей авторской колонке сообщил, что информация по поводу специального пункта в новом контракте Льюиса Хэмилтона, позволяющего ему самому выбирать напарников, не соответствует действительности.

«Вопреки различным сообщениям, в новом контракте Льюиса Хэмилтона нет «пункта Ферстаппена», по которому британец «имеет право» определять своего напарника по команде. Это вымысел.

Конечно, Льюису больше предпочтителен вариант с продлением Валттери Боттаса. Но тот, кто заявил, что семикратный чемпион обеспокоен возможным прибытием в Брэкли Макса Ферстаппена, на самом деле заблуждается. Почему? У «Мерседеса» уже есть будущая звезда. И это Джордж Расселл, а не Ферстаппен. Хэмилтон сам прекрасно это понимает. Особенно после того, как молодой британец подменял его на Гран-при Сахира», — написал Нуньес.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021