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«Добро пожаловать в клуб 7». Льюис Хэмилтон поздравил Тома Брэди с победой в Супербоуле

«Добро пожаловать в клуб 7». Льюис Хэмилтон поздравил Тома Брэди с победой в Супербоуле
Авто / Формула-1 0
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон поздравил «Тампа-Бэй Бакканирс» и квотербека команды Тома Брэди с победой в Супербоуле.

«Тампа» на своём поле обыграла «Канзас-Сити Чифс» (31:9), став победителем 55-го Супербоула, а Брэди завоевал свой седьмой чемпионский перстень.

«Величайший из всех, кто когда-либо это делал. Поздравляю брата Тома Брэди с его 7-й победой в Супербоуле. Добро пожаловать в клуб 7!» — написал Льюис на своей странице в соцсети.

Фото доступно на странице Льюиса Хэмилтона в «Инстаграме».

Брэди является абсолютным рекордсменом в истории по количеству чемпионских перстней. Предыдущие шесть титулов 43-летний квотербек завоевал в составе «Нью-Инглэнд Пэтриотс», за которых выступал 19 лет. В 2019 году Брэди на правах свободного агента перешёл в «Бакканирс» и с первой попытки стал чемпионом вместе с новой командой.

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