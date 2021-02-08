Штайнер: с Мазепиным и Шумахером мы хотим попасть в топ-5 Кубка конструкторов в 2022-м

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что вместе с молодыми пилотами – Никитой Мазепиным и Миком Шумахером – команда хочет через год побороться за пятое место в Кубке конструкторов.



«Оба уже доказали свой талант, но они ещё очень молоды. Нельзя это забывать. Это означает, что нам нужно позволять им делать ошибки. Пилоты должны учиться на них. 2021 год станет для всех нас подготовкой к сезону-2022, когда мы хотим атаковать и финишировать в пятёрке лучших в Кубке конструкторов. Вот почему мы уже сейчас концентрируемся на машине следующего поколения во время работы в аэродинамической трубе.



Ожидания СМИ от Шумахера будут чрезмерными, потому что он сын многократного чемпиона мира. Но нельзя загадывать, что Мик выиграет семь титулов. Я буду защищать его, когда дело дойдёт до этого. Уверен, у него всё получится. Просто нужно дать ему необходимое время. То же самое и с Никитой Мазепиным», — приводит слова Штайнера F1-Insider.