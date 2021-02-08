Грожан: я дважды поднимался на подиум в Формуле-1 со сломанной рукой

Французский пилот Ромен Грожан не ожидает, что полученные в прошлом году на Гран-при Сахира травмы повлияют на его дальнейшую карьеру и результаты в IndyCar. По его словам, ему уже доводилось пилотировать болид Формулы-1 со сломанной рукой, и он дважды финишировал на подиуме.



«Всё это действительно сыграло мне на руку, если позволите такую игру слов. Как я уже говорил, не переживаю по поводу возможных проблем. Я не должен говорить [это], но я дважды поднимался на подиум в Формуле-1 со сломанной правой рукой. Боль уходит, когда вы участвуете в гонках. Я выступал в таких условиях и был на подиуме. Думаю, всё будет в порядке», — приводит слова Грожана Grandprix247.



Напомним, 3 февраля стало известно, что французский гонщик подписал контракт с командой Dale Coyne Racing и будет пилотировать болид «Хонды» под номером 51 в 13 дорожных и уличных этапах чемпионата. На четырёх овальных гонках Грожана заменит другой гонщик.