«Мерседес» объявил о подписании контракта с Хэмилтоном
Пресс-служба «Мерседеса» сообщила, что команда подписала новый контракт с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном на сезон-2021. Это будет уже девятый год сотрудничества сторон.
Льюис завоевал в 2020 году свой седьмой титул в «Королевских гонках». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошёл легендарного немца по количеству побед в Формуле-1.
Хэмилтон досрочно выиграл чемпионат-2020. Всего на его счету после 17 Гран-при сезона 347 очков. Вторым стал его напарник Валттери Боттас (223). Тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (214).
Шесть из семи своих чемпионских титулов британец выиграл именно с «Мерседесом», а команда из Брэкли с ним завоевала семь Кубков конструкторов кряду.
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