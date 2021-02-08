Хэмилтон прокомментировал подписание контракта с «Мерседесом»

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон поделился эмоциями после обнародования информации о его новом контракте с командой «Мерседес».



«Я очень рад начать свой девятый сезон с моими товарищами по «Мерседесу». Наша команда достигла невероятных результатов вместе, и мы с нетерпением ждём дальнейшего развития нашего успеха. Будем стремиться к совершенствованию как на трассе, так и вне её.

Также я полон решимости продолжить начатое нами путешествие по увеличению разнообразия в автоспорте для будущих поколений. Благодарен за то, что «Мерседес» поддержал мой призыв начать разбираться с этой проблемой. С гордостью могу сказать, что в этом году мы продолжим заниматься этой работой. Я вдохновлён всем, что мы можем создать вместе, и с нетерпением жду возможности вернуться в строй в марте», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».