Вольф опроверг слухи о «пункте Ферстаппена» в контракте Хэмилтона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф опроверг слухи о том, что Льюис Хэмилтон хотел получить право вето при выборе напарника.



«Мы совместно договорились о контракте на один сезон. Прежде всего в 2022 году произойдёт существенное изменение регламента. Мы хотим посмотреть, как будет развиваться ситуация. Изначально мы хотели обсудить контракт ещё во время этапа в Бахрейне, но тогда, очевидно, Льюис себя плохо чувствовал. В итоге мы начали переговоры незадолго до Рождества. Было важно сделать это как можно скорее, и мы решили, что стоит отложить обсуждение вопроса о сезоне-2022 и перенести его на более позднее время в 2021 году. Мы чувствовали, что должны поставить подпись под контрактом 2021 года, а затем найти время в 2021 году, чтобы обсудить будущее. Речь идёт не только о сезоне-2022, но и далее, так что это точно не то, что мы хотели бы обсуждать в видеосвязи между Рождеством и концом января.



Что касается слухов, которые появлялись в последнее время, я не знаю, откуда они взялись. Это не соответствует действительности. Мне это показалось действительно любопытным, но мы ни разу не обсуждали каких-либо возможных вето при выборе напарника. Льюис никогда не просил об этом за последние восемь лет, это всегда решение целой команды. Пункт о проценте от призовых команды тоже был безосновательным, мы никогда не обсуждали ничего подобного», — приводит слова Тото Вольфа RaceFans.