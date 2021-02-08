68-летний француз проехал баху «Северный лес» в машине без печки. Видеообзор финала гонки

Корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина подготовила видеообзор по итогам третьего и финального дня бахи «Россия – Северный лес» — первого этапа Кубка мира по бахам. Экипаж Владимира Васильева и Алексея Кузьмича выиграл третий день гонки и стал победителем бахи. Братья Новиковы заняли вторую ступень подиума, а Борис Гадасин и Дмитрий Кожухов сохранили свою третью позицию и выиграли в классе Т3.



Анастасия Нифонтова и Екатерина Жаданова, впервые выступающие вместе и дебютирующие в Кубке мира по бахам, завершили свою дебют на пятой позиции в «абсолюте» и на втором месте в категории Т3. На бахе «Северный лес» принимали участие несколько девушек, Анастасия и Екатерина стали победительницами в неформальном женском зачёте, получив специальные кубки и подарки.



В категории Т4 выиграл французский экипаж Клода Фурнье и Себастьяна Делане. Самый возрастной участник получил также приз «За волю к победе». Так как класс Т4 – это категория стандартных автомобилей, на технической комиссии комиссары сказали снять экипажу печку с их лёгкого багги, чтобы соответствовать заводской комплектации. Это не смутило 68-летнего участника: он в 15-градусный мороз ехал без какого-либо обогрева и даже не выходил из холодной машины погреться во время регруппинга.



Следующий этап Кубка мира по бахам пройдёт с 18 по 20 февраля в Дубае.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Cross-Country Rally.