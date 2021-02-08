Кирпилёв прокомментировал штраф напарницы по команде, слишком долго помогавшей соперникам

Гонщик команды АСК «Вираж» Максим Кирпилёв прокомментировал штраф своих коллег по команде — женского экипажа с немецкой пилотессой Линой ван де Марс, которая в Германии является знаменитой телеведущей. Экипаж ван де Марс, выступавший на бахе «Россия — Северный лес» на автомобиле Toyota LC200, в последний день борьбы не уложился в норматив времени девятого спецучастка на 54 секунды, за что, согласно регламенту, получил штраф в 50 минут.
«Лина финишировала со временем 1 час 40 минут 54 секунды. Она уже который день останавливалась и выдергивала из снега всех застрявших участников. Ещё вчера она рассказывала, что поняла, как важен дух ралли-рейдов, когда сегодня ты помогаешь кому-то, а завтра он поможет тебе. Она думала, что время на оказание помощи ей должны компенсировать, но мы и организаторы объяснили, что помощь – добровольная вещь, её личное дело. Если дорога заблокирована по каким-то причинам из-за остановившегося на дороге участника и его невозможно объехать, то помогающему возвращают время. Так как у Лины нет большого опыта в ралли-рейдах, она не очень хорошо знает правила, в этом вопросе она была неправа», — приводит слова Кирпилёва корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.
Сама Лина отметила, что недовольна таким регламентом: «Нас наказали за то, что мы помогали другим на девятом спецучастке. Мы тащили две машины, потратив на это как минимум 10 минут, а в норматив не вписались всего на 50 секунд. И вот за это получили штраф в 50 минут. Это полная ерунда. Вот почему в нашей дисциплине так много вредных гонщиков».
Сам Кирпилёв сошёл в финальный день бахи. В 2019 и 2020 годах Кирпилёв со своим штурманом Олегом Тюпенкиным становился быстрейшим в чемпионате России в категории Т2, но на сей раз из-за технических неполадок был вынужден оформить сход за 30 км до финиша, так как не успел бы устранить проблемы до истечения норматива прохождения спецучастка. Кирпилёв и Тюпенкин планируют принять участие в следующих этапах чемпионата России.
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