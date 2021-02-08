Росси: в MotoGP совершили ошибку, разрешив Маркесу вернуться сразу после операции

Семикратный чемпион мира MotoGP Валентино Росси выразил недоумение тем, что в 2020 году руководство серии разрешило Марку Маркесу вернуться в пелотон сразу после операции. Напомним, это привело к двум дополнительным операциям, инфекции и возможному пропуску первой части сезона-2021.



«Я не понимаю, почему они разрешили Марку Маркесу так быстро вернуться на трассу после его операции. Они совершили ошибку. После слишком быстрого возвращения Хорхе Лоренсо в 2013 году в MotoGP появились правила, которые позволили пилотам избежать чрезмерного риска. В ситуации с Маркесом они разом нарушили все эти правила.



Мне жаль, что Марк не может сейчас гоняться. Сейчас никто точно не знает, как скоро он вернётся. Но, уверен, что после возвращения он будет так же силён, как и был раньше», — приводит слова Валентино Росси Corriere della Sera.