В Формуле-1 может появиться новая команда «Монако Рейсинг»

В ближайшем будущем в Формуле-1 может появиться новая команда, сообщает RaceFans. По информации источника, бизнесмен Сальвадоре Гандольфо, основатель фирмы Monaco Increase Management, возглавляет проект, заинтересованный в создании команды Формулы-1.
В 2019 году Гандольфо заявлял о намерении создать команду, используя ресурсы «Кампоса». Новая команда получит название «Монако Рейсинг».
«Впервые о возможности создания проекта мы говорили с правительством Монте-Карло ещё в 2019 году, когда у нас была разработана соответствующую структуру с учетом нового технического регламента, который должен был вступить в силу с 2021 года. Мы читали недавнее заявление Стефано Доменикали, в котором он заявил о возможности отмены выплаты стартового взноса для новой команды. Мы готовы предпринять необходимые шаги и сформировать заявку на участие в серии», — цитирует заявление Гандольфо RaceFans.
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