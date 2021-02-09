Валентино Росси: у «Феррари» есть гонщик, теперь им нужен болид, который был бы на высоте

Семикратный чемпион мира MotoGP Валентино Росси поделился мнением о текущем положении вещей в команде Формулы-1 «Феррари».
«Я фанат Формулы-1, мне нравится «Феррари» и нравится Шарль Леклер. Я считаю его одним из сильнейших пилотов. У них есть гонщик, теперь им нужен болид, который был бы на высоте. Соперничать с «Мерседесом» сложно, это действительно так. Но «Феррари» должна хотя бы быть в борьбе, как и «Ред Булл», — приводит слова Валентино Росси Corriere della Sera.
Сезон-2020 Формулы-1 стал худшим для «Феррари» за последние несколько десятков лет. Команда не завоевала ни одной победы и завершила чемпионат на шестой позиции в Кубке конструкторов.
В предстоящем сезоне в составе «Феррари» первый сезон будет проводить Карлос Сайнс-младший, заменивший в составе итальянского коллектива Себастьяна Феттеля.
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