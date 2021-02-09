Daily Express: контракт Хэмилтона должен заставить «Феррари» и «Ред Булл» облизнуться

Британское издание Daily Express пишет, что годичный контакт Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом» может вновь побудить «Феррари» и «Ред Булл» рассмотреть кандидатуру семикратного чемпиона Формулы-1 в качестве своего пилота.



«Хэмилтон волен обсуждать своё будущее с кем бы то ни было, и возможность «покинуть корабль» есть, потому что он согласился только на 12-месячное продление контракта. Вряд ли «Феррари» или «Ред Булл» упустили бы шанс подписать такого престижного гонщика.

Если они смогут предложить такую же сумму денег, которая, как считается, составляет около 40 миллионов фунтов стерлингов в год, тогда Хэмилтон может согласиться. Да, к началу кампании 2022 года британцу будет 37 лет, и, возможно, его пик уже пройден. Но опыт, который Льюис принесёт таким игрокам, как «Феррари» и «Ред Булл», определённо может помочь им в борьбе за титул. Если Хэмилтон станет доступным, обе эти команды почти наверняка облизнуться", — говорится на сайте издания.