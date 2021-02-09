Магнуссен отреагировал на то, что «Хаас» хотел бы видеть его своим резервистом

На прошлой неделе руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что американская команда хотела бы пригласить Ромена Грожана или Кевина Магнуссена в качестве резервиста, если потребуется замена боевым гонщикам. Однако датский пилот практически исключил такую возможность.



«Формула-1 для меня, наверное, законченная глава. Не думаю, что такое предложение очень интересно. Я провёл несколько прекрасных лет с «Хаасом», и Гюнтер — мой хороший друг, поэтому всегда буду готов дать совет и тому подобное. Одна-единственная гонка? Меня это не интересует.



Я участвовал в Формуле-1 семь лет, и мне не хватает борьбы за победы, поэтому не хочу думать о том, чтобы провести ещё одну гонку только для того, чтобы участвовать в ней. Мне это не очень интересно», — приводит слова Магнуссена GrandPX.



Однако Кевин полностью не исключил возможности возвращения в Формулу-1.

«Если «Мерседес» позвонит мне, я, вероятно, отнесусь к этому серьёзно», — сказал он с улыбкой.