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Магнуссен отреагировал на то, что «Хаас» хотел бы видеть его своим резервистом

Магнуссен отреагировал на то, что «Хаас» хотел бы видеть его своим резервистом
Авто / Формула-1 0
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На прошлой неделе руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что американская команда хотела бы пригласить Ромена Грожана или Кевина Магнуссена в качестве резервиста, если потребуется замена боевым гонщикам. Однако датский пилот практически исключил такую возможность.

«Формула-1 для меня, наверное, законченная глава. Не думаю, что такое предложение очень интересно. Я провёл несколько прекрасных лет с «Хаасом», и Гюнтер — мой хороший друг, поэтому всегда буду готов дать совет и тому подобное. Одна-единственная гонка? Меня это не интересует.

Я участвовал в Формуле-1 семь лет, и мне не хватает борьбы за победы, поэтому не хочу думать о том, чтобы провести ещё одну гонку только для того, чтобы участвовать в ней. Мне это не очень интересно», — приводит слова Магнуссена GrandPX.

Однако Кевин полностью не исключил возможности возвращения в Формулу-1.

«Если «Мерседес» позвонит мне, я, вероятно, отнесусь к этому серьёзно», — сказал он с улыбкой.

«Пежо» объявил состав для участия в WEC, в списке – Магнуссен и ещё два экс-пилота Ф-1
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