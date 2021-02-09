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Сидоркова: болевые ощущения ещё есть, но уходят. Очень надеюсь на четвёртый этап

Сидоркова: болевые ощущения ещё есть, но уходят. Очень надеюсь на четвёртый этап
Авто / Младшие серии 0

Воспитанница программы SMP Racing Ирина Сидоркова, которая из-за травмы руки пропустила гонки третьего этапа Азиатской Формулы-3, рассказала, что болевые ощущения стали меньше, и она готовится в предстоящий уик-энд принять участие в заездах.

«Сегодня возвращаемся в Дубай, где в выходные пройдёт четвёртый этап Азиатской Формулы-3, и где была сделана вот эта фотка ещё без лангетки. Рука чувствует себя лучше. Болевые ощущения ещё есть, но они уходят. Так что очень надеюсь на этот этап!» — написала Ирина.

Фотографии доступны на странице Ирины Сидорковой в «Инстаграме».

Напомним, в чемпионате Азиатской Ф-3 после девяти гонок лидирует Пьер-Луи Шове. На его счету 156 очков. Десять баллов ему уступает идущий вторым Джехан Дарувала (146). Чжоу Гуаньюй (141) — третий.

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