Опубликован топ-10 самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1 в сезоне-2021

Британское издание The Sun опубликовало на своём сайте зарплаты пилотов Формулы-1 в сезоне-2021. В список вошли 10 самых высокооплачиваемых гонщиков. Возглавил рейтинг семикратный чемпион Льюис Хэмилтон, подписавший накануне новый годичный контракт с «Мерседесом».
Стоит отметить, что «Ред Булл» суммарно заплатит Максу Ферстаппену и Серхио Пересу £ 22,57 млн ($ 31,1 млн). Это больше, чем «Феррари» потратит на услуги Шарля Леклера и Карлоса Сайнса — £ 17,47 млн ($ 24,07 млн).
Топ-10 зарплат пилотов Формулы-1 в сезоне-2021 по версии The Sun:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — £ 40 млн ($ 55,12 млн)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — £ 18,2 млн ($ 25,08 млн)
3. Шарль Леклер («Феррари») — £ 10,19 млн ($ 14,04 млн)
4. Даниэль Риккардо («Макларен») — £ 10,19 млн ($ 14,04 млн)
5. Карлос Сайнс («Феррари») — £ 7,28 млн ($ 10,03 млн)
6. Себастьян Феттель («Астон Мартин) — £ 7,28 млн ($ 10,03 млн)
7. Фернандо Алонсо («Альпин») — £ 6,55 млн ($ 9,03 млн)
8. Валттери Боттас («Мерседес») — £ 5,82 млн ($ 8,02 млн)
9. Серхио Перес («Ред Булл») — £ 4,37 млн ($ 6,02 млн)
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — £ 3,64 млн ($ 5,02 млн).
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