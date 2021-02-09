Брандл: судя по контракту Льюиса, «Мерседес» хочет иметь полную свободу выбора в 2022-м

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports Мартин Брандл поделился мнением о том, почему «Мерседес» заключил с Льюисом Хэмилтоном новый контракт всего на один сезон.
«Контракт на один год для такой комбинации пилота и команды необычен. Кажется, что обе стороны в какой-то момент подумали: «О, приближается сезон, тесты через месяц, давайте продолжим сотрудничество». Выбор годичного контракта явно свидетельствует о поспешности.
В итоге у нас сложилась замечательная ситуация, когда все потенциальные кандидаты на место в «Мерседесе» не будут иметь контрактов в конце 2021 года. У Джорджа Расселла, Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса истекают соглашения, и неизвестно, кто ещё может оказаться на рынке. На мой взгляд, судя по нынешнему контракту Хэмилтона, «Мерседес» захотел иметь полную свободу выбора в 2022 году.
Льюису — 36, но он всё ещё свеж, словно на десять лет моложе. Я не вижу у него психологического или физического упадка. Хэмилтон много работает и по-прежнему жаждет успеха. Полагаю, мы увидим его на трассе в течение следующих трёх лет, но я также могу представить, что он решит закончить карьер, когда увидит, что его темп падает», — приводит слова Брандла GPblog.
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