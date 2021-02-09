Источник: «Феррари» рискнёт и создаст принципиально новый двигатель к сезону-2022

Журналист итальянской версии Motorsport Франко Нуньес в своей авторской колонке сообщил, что «Феррари» создаст к сезону-2020 кардинально новую силовую установку в сравнении с предыдущими версиями.

Инженеры «Скудерии» решили воплотить концепции, которые использует «Мерседес», — разделить турбину и нагнетатель. Последний поместят в систему впуска, изменится также и расположение интеркулера. Как пишет Нуньес, всё это приведёт «к миниатюризации верхней части силовой установки, снижению массы и лобового сопротивления болида».



Такой радикальный подход поддержал лично Маттиа Бинотто, хотя не все в команде были согласны на риск. Часть рабочей группы выступала за то, чтобы продолжать развивать текущую силовую установку, адаптируя её к изменениям в регламенте. Сотрудники опасались, что времени на создание надёжной системы будет недостаточно, а с 2022 года развитие моторов, как ожидается, будет заморожено. Поэтому высок риск частых поломок.