В Англии, где с трассы угнали сейфти-кар и медицинский автомобиль, отыскали одну из машин
В конце января полиция графства Линкольншир в Великобритании сообщила, что с гоночной трассы «Кадвелл-Парк» были угнаны сейфти-кар и медицинский автомобиль. Спустя две недели правоохранители рассказали, как продвигается расследование. Медицинский автомобиль удалось отыскать.
«Помните две машины, украденные из «Кадвелл-Парка»? X5 (медицинский автомобиль) обнаружен офицерами. По данному делу были задержаны трое мужчин — 30, 34 и 50 лет. На время следствия они освобождены, а наше расследование и поиск второй машины BMW M240i продолжаются», — говорится в сообщении на официальном сайте полиции Линкольншира и в её аккаунтах в соцсетях.
Фото можно посмотреть на странице Lincolnshire Police в "Твиттере".
С английской трассы угнали сейфти-кар и медицинский автомобиль. Полиция просит помощи
Рекомендуем вам
- 9 февраля 2021
-
15:37
-
15:12
-
13:53
-
13:28
-
12:36
-
11:12
-
10:15
-
09:13
-
00:49
- 8 февраля 2021
-
22:51
-
21:54
-
20:58
-
19:54
-
19:18
-
18:46
-
17:42
-
17:22
-
16:08
-
15:49
-
14:35
-
14:16
-
14:05
-
13:49
-
12:44
-
11:56
-
11:34
-
10:44
-
10:17
-
09:00
-
00:58
- 7 февраля 2021
-
23:25
-
22:12
-
20:51
-
19:51
-
18:47
Партнерский контент
Рекомендуем вам