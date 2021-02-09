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В Англии, где с трассы угнали сейфти-кар и медицинский автомобиль, отыскали одну из машин

В Англии, где с трассы угнали сейфти-кар и медицинский автомобиль, отыскали одну из машин
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

В конце января полиция графства Линкольншир в Великобритании сообщила, что с гоночной трассы «Кадвелл-Парк» были угнаны сейфти-кар и медицинский автомобиль. Спустя две недели правоохранители рассказали, как продвигается расследование. Медицинский автомобиль удалось отыскать.

«Помните две машины, украденные из «Кадвелл-Парка»? X5 (медицинский автомобиль) обнаружен офицерами. По данному делу были задержаны трое мужчин — 30, 34 и 50 лет. На время следствия они освобождены, а наше расследование и поиск второй машины BMW M240i продолжаются», — говорится в сообщении на официальном сайте полиции Линкольншира и в её аккаунтах в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице Lincolnshire Police в "Твиттере".

С английской трассы угнали сейфти-кар и медицинский автомобиль. Полиция просит помощи
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