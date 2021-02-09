Вольф предположил, какой совет дал бы Лауда насчёт переговоров с Хэмилтоном

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о том, какой совет ему мог дать Ники Лауда по поводу нового контракта с Льюисом Хэмилтоном.
«Я чувствую, что Ники всегда рядом. Особенно когда возникают ситуации, в которых мне понадобился бы его совет. И в этот раз, когда мы вели переговоры, тоже были моменты, когда я думал: «Что бы сказал Ники?» Он всегда смотрел на ситуацию с двух точек зрения — как пилот и как член команды.
Ники, вероятно, сказал бы: «Льюис просто лучший гонщик, он вписывается в «Мерседес». Мы должны сохранить эту комбинацию любой ценой». Хотя… подождите, «любой ценой» — это не то, что сказал бы Ники. Может быть, его фраза была больше похожа на «…для обеспечения хорошего спортивного будущего для него и команды», — цитирует Вольфа GPblog.
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