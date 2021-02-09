Академия «Феррари» ждёт от Шварцмана победы в чемпионате Формулы-2

Пресс-служба Гоночной академии «Феррари» отметила, что ожидает от российского гонщика программы SMP Racing Роберта Шварцмана победы в чемпионате Формулы-2 в следующем сезоне.
«Россиянин останется с командой „Према“ после успешного сезона 2020 года, в котором он одержал четыре победы, больше, чем кто-либо ещё. Роберт показал себя стабильным пилотом. Его цель предельно ясна — ему нужна победа в чемпионате», — гласит заявление пресс-служба «Феррари».
Напомним, по итогам сезона Формулы-2 Шварцман занял четвёртое место в личном зачёте. На его счету 177 очков. Победу в чемпионате одержал Мик Шумахер (215), который после этого подписал контракт с командой Ф-1 «Хаас». Вторым стал Каллум Айлотт (201), третьим – Юки Цунода (200), пятым – Никита Мазепин (164).
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