Опубликован трейлер сериала про «КАМАЗ-мастер»

На видеосервисе Premier опубликован официальный трейлер сериала «Мастер», в основе сюжета которого — будни российской команды «КАМАЗ-мастер».



Посмотреть видео можно после перехода по ссылке.



Съёмки совместного проекта студии Art Pictures и телеканала НТВ при поддержке ралли-рейдовой команды и президента республики Татарстан Рустема Минниханова шли на протяжении 2020 года. Продюсером сериала является режиссёр Федор Бондарчук.



Первый закрытый показ сериала прошёл в Москве 3 февраля. Премьера состоится 18 февраля на платформе Premier, после этого сериал будет транслироваться на телеканале НТВ.



«Бывший пилот гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Денис Сазонов после 12-летнего перерыва и краха на всех жизненных фронтах хочет вернуться в родную команду. Но это оказывается непросто: когда-то, став самым молодым чемпионом мира в истории ралли-рейдов, он был уволен из «КАМАЗ-мастера» за нарушение командной этики. Денис хочет вернуть чувство самоуважения и причастность к «большому делу» и снова выиграть ралли-рейд. Но в команде его никто не ждёт. Заместитель директора команды Ерёмин не хочет давать ему шанс, поскольку считает, что Денис нарушил командные правила. Сазонов устраивается в команду уборщиком, проходя весь путь «в руль» с самого начала. Но и здесь его ждёт неприятный сюрприз: он встречает свою бывшую жену Женю, которая планирует занять место штурмана и стать первой женщиной-пилотом в мужском коллективе», — говорится в официальном синопсисе сериала, опубликованном на «Кинопоиске».